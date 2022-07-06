Стояногло считает себя жертвой политического заказа, скоординированного с первыми лицами государства

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Александр Стояногло считает себя жертвой политического заказа, выполняемого в сговоре между ответственными лицами из Генеральной прокуратуры и высшими государственными деятелями. Предъявленные ему обвинения он называет злоупотреблением, и отмечает, что нет ни единого юридического или фактологического основания для этого.

– Меня задержали и арестовали после пресс-конференции, состоявшейся 4 октября. Тогда представил общественности доказательства связи между господином Морарем и действующей властью. Затем я предоставил информацию о том, что господин Морарь, будучи прокурором, вопреки закону представил советнику Майи Санду информацию из уголовных дел, а также предоставил консультации, как комментировать освобождение Владимира Филата, – сказал Стояногло, сообщает n4.md.

Упомянутые им лица данную информацию не прокомментировали.

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