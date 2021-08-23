Стояногло предлагает лишить иммунитета всех представителей власти: Все должны быть равны перед законом! (ВИДЕО)

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло предлагает лишить иммунитета всех представителей власти в нашей стране. Об этом Стояногло заявил на брифинге для прессы. “Все должны быть равны перед законом”, – пояснил генпрокурор.

– На протяжении многих лет данные барометров общественного мнения показывают, что наиболее коррумпированными являются те, кто обладает иммунитетом и избегают, благодаря ему, ответственности за коррупционные деяния. Парадоксально, но именно данные категории обладают самой высокой степенью неприкосновенности, что затрудняет их привлечение к уголовной ответственности. Вот почему мы предлагаем аннулировать все виды иммунитета, чтобы все граждане были равны перед законом, – сказал Стояногло.

Эта и другие 9 инициатив будут переданы Генпрокуратурой правительству для изучения и вынесения заключений.

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