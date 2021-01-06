Стояногло опроверг запущенный Морарём против него и против его семьи фейк

Стояногло опроверг запущенный Морарём против него и против его семьи фейк
“Люди с серьёзными уголовными проблемами пытаются любой ценой дискредитировать деятельность генерального прокурора”. Об этом говорится в реплике ГП по поводу прозвучавших сегодня из уст бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря обвинений. Александр Стояногло категорически опровергает распространённую информацию. 

Как говорится в сообщении для прессы ГП, согласно оперативным данным, полученным от украинских коллег, вчера, 5 января 2021 года, в одной из нотариальных контор Киева неизвестные лица внесли изменения в реестр компаний таким образом, что в одночасье конечным бенефициаром данных фирм стала якобы супруга генерального прокурора. Именно об этом сегодня и сообщил Виорел Морарь.

–  Возникают обоснованные вопросы к экс-главе Антикоррупционной прокуратуры. Почему, владея таким “компроматом”, он решил обнародовать его только сейчас? И как так вышло, что об изменении этих данных на сайте украинского Министерства юстиции он узнал первым? Очевидно, что люди, имеющие проблемы с законом, пытаются лгать и цинично манипулировать общественным мнением, чтобы породить недоверие к тем, кто расследует их дела. Примечательно, что это выступление Мораря имело место после того, как он получил повестку в Прокуратуру, где на следующей неделе ему будет предъявлено обвинение по многим преступлениям, совершённым в тот период, когда он возглавлял Антикоррупционную прокуратуру, – говорится в сообщении ГП. 
В конце послания отмечается, что “Прокуратура не будет участвовать в токсичных и лживых кампаниях, запущенных против ведомства, и не поддастся нарастающему давлению”.
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