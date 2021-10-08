Стояногло: Они не ведают, что творят

Стояногло: Они не ведают, что творят

Прокуроры не представили ни единого доказательства вины Александра Стояногло, кроме скриншотов с новостных сайтов и вырезок из газет. Об этом сам генпрокурор заявил журналистам. Стояногло назвал возбуждённое против него дело политическим заказом. 

– Какое отношение я имею к событиям 2011 года? Поправки внёс не я, а Центр по борьбе с экономическими преступлениями…Спустя два года мы снова возвращаемся к захваченному государству. Они не ведают, что творят…Я ничего не совершал, чтобы что-то признавать. У них была одна цель – отстранить меня от должности. Идёт процесс захвата госучреждений, – сказал он. 

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