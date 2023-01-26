Стояногло о правосудии времён Санду: Сначала возбуждают уголовные дела, потом ищут доказательства

Стояногло о правосудии времён Санду: Сначала возбуждают уголовные дела, потом ищут доказательства

Большинство уголовных дел о так называемом “незаконном обогащении” были возбуждены незаконно, после прихода к власти Майи Санду. Об этом на пресс-конференции заявил отстранённый от должности генеральный прокурор Александр Стояногло. “Они сначала возбуждают уголовные дела, а потом ищут доказательства”, – посетовал он. 

– Я уверен, что таких дел – сотни, – сказал Стояногло. 

Он также выразил уверенность, что начатые против политических деятелей дела тоже незаконные, и что без вмешательства политического фактора не обошлось.

В руководстве страны данные заявления пока не прокомментировали.

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