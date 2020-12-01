Стояногло о “краже века”: Наступающий год будет решающим. Мы представим развязку по всей схеме хищения (ВИДЕО)

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В этом году над делом о “краже века” работали больше, чем совокупно в предыдущие 5 лет. Об этом на брифинге для прессы по итогам первого года своей деятельности на посту генерального прокурора заявил Александр Стояногло. Он напомнил, что Генеральная прокуратура установила, что главным координатором и бенефициаром банковского хищения был Владимир Плахотнюк, который был заочно арестован и объявлен в розыск. На имущество бывшего лидера ДПМ как внутри страны, так и за её пределами также был наложен арест.

Стояногло рассказал и о других принятых в течение этого года мерах. Так, обвинения были предъявлены всему тогдашнему руководству Нацбанка, так как следствие установило, что именно НБМ сыграл ключевую роль в “краже века”. Под следствием находятся компании и лица, которые с 2009 по 2011 годы мошенническим образом изъяли из Нацбанка десятки миллионов долларов. Расследуются и эпизоды распределения денежных средств, выданных НБМ и перечисленных на счета компаний, аффилированных Владимиру Плахотнюку и Илану Шору.

– Могу сказать без преувеличения, что за этот год по делу о “краже века” было сделано больше, чем совокупно за предыдущие 5 лет. Да, потеряли много времени. Существенная честь средств “исчезла” в международной банковской сети, но я уверен, что дело будет доведено до конца, виновные ответят по закону и нам удастся вернуть государству бо′льшую долю украденных денег. Виден свет в конце туннеля, и мы знаем, что нужно делать на следующем этапе. Наступающий год будет решающим. Мы представим развязку по всей схеме, – заверил Стояногло.

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