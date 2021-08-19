Стояногло о действиях Санду: Подобное себе позволял только Плахотнюк (ВИДЕО)

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Майя Санду заимствовала практику Владимира Плахотнюка в том, что касается “сотрудничества” с Генеральной прокуратурой. Об этом заявил Александр Стояногло. Он отметил, что за всё время мандата президент ни разу не поинтересовалась, как обстоят дела в ГП, какие есть проблемы или какая нужна помощь. Интересовал её только один вопрос – возбуждение уголовных дел против её политических оппонентов.

Стояногло отметил, что данная тенденция наблюдалась на заседаниях Высшего совета безопасности, созываемых для того, чтобы он отчитался по указанному выше вопросу.

– Мои попытки объяснить, что рассмотрение уголовных дел не входит в полномочия ВСБ, и что это – вмешательство в деятельность органов уголовного преследования, что запрещено законом, были встречены обвинениями в некомпетентности и отсутствии эффективности прокуратуры. Апогеем было последнее заседание ВСБ, на которое пригласили руководителей специализированных прокуратур. За всю мою карьеру прокурора, думаю, это было впервые, когда президент вызвал “на ковёр” глав специализированных прокуратур. Подобное себе позволял, полагаю, только Плахотнюк, – сказал он.

Сегодня же Александр Стояногло рассказал, что рассказал, что Майя Санду потребовала возбудить уголовные дела против Игоря Додона, Зинаиды Гречаный, Владимира Воронина и других представителей Блока коммунистов и социалистов.

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