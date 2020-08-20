Стояногло: Некоторые судьи продолжают обслуживать интересы корпорации Плахотнюка. Нужны кардинальные перемены!

Стояногло: Некоторые судьи продолжают обслуживать интересы корпорации Плахотнюка. Нужны кардинальные перемены!
Генеральный прокурор отметил на сегодняшнем брифинге для прессы, что некоторые судьи продолжают блокировать рассмотрение дел, затрагивающих интересы “гражданина Владимира Плахотнюка”. “Прокуроры не верят в совпадения. Я и ранее заявлял о препятствовании аресту в отсутствие Плахотнюка его собственности, о блокировании выдачи разрешений на проведение обысков в бывшем офисе Демократической партии или арестов вовлеченных в “кражу века” граждан”, – сказал Александр Стояногло.  

Генпрокурор отметил, что заявления судей о том, что представляемые прокурорами доказательства являются слабыми, – это “стерильный предлог для оправдания выносимых судами решений”, но он больше “не пройдет”.
– Проблема в другом: некоторые представители судебной системы не справляются с принципом независимости и продолжают обслуживать интересы корпорации Плахотнюка. Точнее, они вспоминают об этом принципе только тогда, когда это нужно в том деле, которое беспокоит “координатора”. Хочу, чтобы было ясно: я не желаю конфронтации с судебной системой и ни в коем случае не посягаю на независимость судей. Но в сложившейся ситуации я оставляю за собой право внесения инициатив о кардинальных переменах в судебной системе. Я не хочу, чтобы это расценивалось как шантаж, но в демократическом обществе юстиция должна служить закону и обществу, а не теневым кураторам группировок по интересам, – сказал генпрокурор.
Стояногло также добавил, что расследование “кражи века” и других резонансных дел должно быть приоритетом не только прокуратуры, но и всех остальных учреждений, чья деятельность направлена на установление правосудия.
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