Стояногло: Некоторые судьи продолжают обслуживать интересы корпорации Плахотнюка. Нужны кардинальные перемены!

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Генеральный прокурор отметил на сегодняшнем брифинге для прессы, что некоторые судьи продолжают блокировать рассмотрение дел, затрагивающих интересы “гражданина Владимира Плахотнюка”. “Прокуроры не верят в совпадения. Я и ранее заявлял о препятствовании аресту в отсутствие Плахотнюка его собственности, о блокировании выдачи разрешений на проведение обысков в бывшем офисе Демократической партии или арестов вовлеченных в “кражу века” граждан”, – сказал Александр Стояногло.

Генпрокурор отметил, что заявления судей о том, что представляемые прокурорами доказательства являются слабыми, – это “стерильный предлог для оправдания выносимых судами решений”, но он больше “не пройдет”.

– Проблема в другом: некоторые представители судебной системы не справляются с принципом независимости и продолжают обслуживать интересы корпорации Плахотнюка. Точнее, они вспоминают об этом принципе только тогда, когда это нужно в том деле, которое беспокоит “координатора”. Хочу, чтобы было ясно: я не желаю конфронтации с судебной системой и ни в коем случае не посягаю на независимость судей. Но в сложившейся ситуации я оставляю за собой право внесения инициатив о кардинальных переменах в судебной системе. Я не хочу, чтобы это расценивалось как шантаж, но в демократическом обществе юстиция должна служить закону и обществу, а не теневым кураторам группировок по интересам, – сказал генпрокурор.

Стояногло также добавил, что расследование “кражи века” и других резонансных дел должно быть приоритетом не только прокуратуры, но и всех остальных учреждений, чья деятельность направлена на установление правосудия.

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