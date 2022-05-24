Стояногло 19 августа 2021 года: Санду требовала от меня возбудить уголовное дело на Додона

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Майя Санду требовала от Александра Стояногло возбудить уголовные дела против Игоря Додона, Зинаиды Гречаный, Владимира Воронина и других представителей Блока коммунистов и социалистов. Об этом генеральный прокурор рассказал на брифинге для прессы 19 августа 2021 года.

Стояногло тогда отмечал, что на последнем заседании Высшего совета безопасности президент дала ему список лиц, в котором были, в том числе, представители действующей оппозиции, и настоятельно потребовала привлечь их к уголовной ответственности. Он призвал президентуру опубликовать не только решения ВСБ, но и приложение, в котором указаны имена тех, чьего наказания хочет добиться Санду.

– Я думаю, что президентура должна набраться смелости и объявить, о каких именах была речь. Были названы фамилии и задан вопрос: «Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела против этих людей?». Игорь Додон, Владимир Воронин, Зинаида Гречаный и так далее. Не было ни одного аргумента – только упрёк в адрес Генеральной прокуратуры, почему дел до сих пор нет, – говорил Стояногло.

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