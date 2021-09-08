Стоимость сжиженного газа достигла почти 13 леев за литр

0

Одна из сетей АЗС повысила цену на сжиженный газ. Стоимость литра достигла почти 13 леев. За лето сжиженный газ подорожал более чем на лей.

Если данная сеть продает литр сжиженного газа по 12,95, то на других АЗС его можно купить по цене от 12,07 до 12,82. В начале лета литр сжиженного газа стоил около 11,30, пишет ipn.md.

Напомним, что завтра стоимость бензина и дизельного топлива снова вырастет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.