Стоимость питания детей в детсадах должна быть повышена, – заявление

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Стоимость питания одного ребёнка в день в детсадах должна возрасти до 45 леев. Такого мнения придерживается врио начальника столичного Управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой.

По его словам, затраты на питание должны быть повышены в связи с ростом цен на продукты, передает moldpres.md.

– По расчётам наших специалистов, расходы на необходимое покрытие питания одного ребёнка в день сейчас достигли 45 леев. Отмечается рост на десять леев. Безусловно, есть необходимость в увеличении суммы на детское питание, потому что цены на продукты выросли в несколько раз, — сказал Павалой.

Сейчас дошкольные учреждения тратят около 35 леев в день на питание одного ребёнка.

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