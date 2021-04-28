Стирая границы

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Тимоти фон Ландскрон – о факторах, объединяющих Лихтенштейн, Молдову и Беларусь

В ноябре 2019 года в Княжестве Лихтенштейн было открыто Почётное консульство Республики Беларусь. Представительство возглавил барон Тимоти фон Ландскрон, внук принца Альбрехта фон Лихтенштейна. Накануне поездки по Восточной Европе и визита в Кишинёв, намеченных на лето, Тимоти фон Ландскрон дал интервью «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Тимоти фон Ландскрон – обученный банкир и сержант-майор швейцарской армии. Окончил университет прикладных наук Форарльберга (FHV) в Дорнбирне в области международного делового администрирования, Университет Удаяны в Денпасаре и Университет Лиссабона (ISEG). Получил степень магистра в области международных отношений в Будапештском университете Андраши (AUB). В должности Почётного консула занимается, в частности, социально-экономическими вопросами.

Точки соприкосновения

– Беларусь – на севере, Молдова – на юге и Лихтенштейн – на западе. Видите ли Вы общие культурные, исторические или политические основы, которые объединяют наши страны и могут помочь преодолеть дистанцию между ними и, возможно, даже чему-то научиться друг у друга?

– Хотя три наши страны во многих отношениях весьма различаются, у них, вероятно, больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Понятно, что среди прочего особенно выделяется общее историческое прошлое Республики Беларусь и Республики Молдова. Ведь оба эти государства на протяжении полувека входили в состав Советского Союза.

Тот факт, что и Республика Молдова, и Княжество Лихтенштейн относятся к числу маленьких государств на европейском континенте, позволяет предположить, что у них есть ряд схожих вопросов, которые тоже могут служить точками соприкосновения.

Хотел бы также отметить, что во всех трёх государствах большое значение придают толерантности и межнациональному диалогу, что, на мой взгляд, является одним из значимых факторов общественного согласия и открытости. Наиболее важно, что такой диалог лежит в основе эффективных политических и социальных процессов.

– Есть ли для Вас, как для Почётного консула, тема или вопрос повестки дня, которые особенно важны и являются приоритетными?

– Разумеется, я вступил в должность Почётного консула с определёнными ожиданиями в отношении себя и своей работы. При этом хотел бы подчеркнуть, что речь идёт не совсем о конкретных проектах или занятиях. Скорее, можно сказать, что я наметил для себя несколько ценностных ориентиров, на которые прочно опираюсь в работе. Предстоящие проекты, мероприятия или встречи с соответствующими людьми, равно как и другие консульские обязанности, заполняют эту стабильную конструкцию и образуют содержание моей деятельности. Многие идеи возникают со временем, рождаются в контактах с посольством Беларуси в Берне и другими коллегами по всей Европе. Таким образом в этом вопросе главную роль для меня играет постоянный обмен мнениями и опытом, и я поддерживаю активные контакты с дипломатами из Беларуси и других стран.

Мне уже посчастливилось общаться с выходцами из Молдовы, живущими за рубежом, и я был тронут их особой открытостью и толерантностью. Я высоко ценю знаменитое сердечное гостеприимство молдаван и аутентичное очарование старинных сёл и монастырей, поэтому с радостью жду таких же позитивных впечатлений и множества личных встреч в самой стране.

Плодородная почва для проектов

– Планируете ли в рамках предстоящей командировки в страны Восточной Европы посетить и Республику Молдова и чего ожидаете от этого визита?

– Мне уже посчастливилось общаться с выходцами из Молдовы, живущими за рубежом, и я был тронут их особой открытостью и толерантностью. Я высоко ценю знаменитое сердечное гостеприимство молдаван и аутентичное очарование старинных сёл и монастырей, поэтому с радостью жду таких же позитивных впечатлений и множества личных встреч в самой стране. Конечно, актуальная ситуация с пандемией COVID-19 не упрощает дело. Однако и в этих условиях можно найти пути и возможности для реализации задуманного. Могу лишь в очередной раз подчеркнуть, что поездки и живое общение – это ключ к большему взаимопониманию и эффективному развитию контактов.

– Представляет ли Молдова интерес для Лихтенштейна с точки зрения инвестиций?

– Определённо есть некоторые точки соприкосновения в лесном и сельском хозяйствах. В особенности устойчивое земледелие могло бы стать плодородной почвой для совместных идей и проектов. Мне также не раз рассказывали об идиллических холмистых ландшафтах и сохранившихся традициях в Республике Молдова. Поэтому я вижу пока нереализованный потенциал в сфере туризма. К сожалению, сегодня в новостных лентах преобладают темы геополитического характера и экономическая статистика, так что продвижение туризма весьма затруднено.

Следует упомянуть и о других преимуществах Молдовы, которая, как и Беларусь, представляет собой надёжную и безопасную площадку для создания производств. Её важная особенность – низкие по европейским меркам общепроизводственные расходы и при этом квалифицированные и опытные кадры.

Взаимная привязанность

– Избранный в Молдове 12 ноября 2020 года президент ведёт политику сближения с Европейским союзом. Ожидаете ли Вы в связи с этим охлаждения в двусторонних отношениях с Беларусью?

– Не хотелось бы, да и нет такой возможности – давать конкретные политические оценки. Вместе с тем замечу, что после выборов нами, в соответствии с протоколом, были направлены поздравления в адрес избранного президента Майи Санду. Конечно же, мы хотели бы и в дальнейшем сохранения тесных отношений между обоими государствами, независимо от процессов трансформации в Республике Молдова. Ведь Молдова с 1992 года входит в состав СНГ и одновременно связана с ЕС соглашением о партнёрстве и сотрудничестве. Политические намерения должны быть сосредоточены на сути консолидации, не отвлекаясь на иные форматы. Белорусско-молдавские отношения покоятся на прочном фундаменте многолетнего сотрудничества в различных областях – экономике, культуре, науке. Очень значимы и разнообразные глубокие связи между людьми, существующие не одно поколение. Всё это в целом подтверждает и укрепляет нашу взаимную привязанность.

Нелёгкий процесс

– В контексте историй о падении экономики некоторые молдаване озабочены будущим страны, включая риск втягивания её в конфликт интересов держав-гегемонов. Имеются варианты решений, которые могли бы соединить различные взгляды?

– Неуверенность людей вполне объяснима, учитывая непростое прошлое и настоящее страны. Важно услышать и принять всерьёз их опасения. Подчеркиваю, что не хотел бы вмешиваться в процесс принятия конкретных решений, однако принципиально выступаю за взаимопонимание и открытый диалог, которые должны способствовать повышению транспарентности и тем самым, возможно, снять беспокойство у многих.

Конечно, общественные или политические расхождения во взглядах могут сохраняться, но пока существуют диалоговые площадки, можно продолжать поиск решений, к которым будут причастны все стороны. Правда, такие процессы могут быть трудными и длительными.

С точки зрения Беларуси, разумеется, можно лишь приветствовать будущее Молдовы как процветающего и целостного государства и в региональном, и в глобальном контекстах. В том числе и потому, что успешное политическое и экономическое развитие страны необходимо для стабилизации Юго-Восточной Европы.

Новые вызовы

– 1 июля 2020 года вступило в силу соглашение между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Подобное соглашение действовало между Молдовой и ЕС ещё с 2007 года, а в 2014-м введён безвизовый въезд для граждан Молдовы в страны Евросоюза. Свобода трудоустройства и передвижения в Республике Молдова привела к заметному оттоку населения, особенно молодёжи. Не опасаетесь ли схожего сценария для Беларуси?

– Обозначенная демографическая проблема, в этом случае усугубляемая эмиграцией, ставит многие государства Юго-Восточной Европы перед большими трудностями, независимо от наличия соглашений об упрощении выдачи виз. Однако в Беларуси подобная тенденция не наблюдается. Возможно, это объясняется ярко выраженным национальным самосознанием белорусов. Кроме того, такое положение дел свидетельствует об успешности многочисленных мер и проектов по укреплению культурной идентичности, реализованных ещё до пандемии коронавируса. Тем не менее я убеждён в том, что упомянутое соглашение будет играть положительную роль в дальнейшем развитии межгосударственных отношений.

– Господин Почётный консул, Вы представляете Республику Беларусь в Княжестве Лихтенштейн и в этом качестве нередко оказываетесь в центре противоречий. Не исключает ли это сближения между странами?

– Именно потому, что на нашем послевоенном континенте сформировалось осознание единства, а глобализированный мир сталкивается со всё новыми вызовами, привычные границы постоянно стираются. Понимая это, хочу подчеркнуть, что Минск, так же, как и Вадуц, Кишинёв и Москва, – неотъемлемые части Европы. Это значит для меня, что объединяющего нас гораздо больше, чем разделяющего. Особенно на фоне нынешнего сложного положения из-за пандемии COVID-19 необходимость трансграничного сотрудничества предстаёт в совершенно новом свете.

– Господин фон Ландскрон, благодарю Вас за беседу.

Подготовила

Любовь Чегаровская