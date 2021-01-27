Статусом не вышел

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О том, как в Молдове душат язык межнационального общения

С молчаливого согласия Майи Санду, которая в предвыборную кампанию обещала стать президентом для всех, её соратники по партии оспорили в Конституционном суде закон о функционировании языков на территории РМ, который предусматривает для русского особый статус – языка межнационального общения.

Отменить, чтоб забыть

Запрос в КС направили депутаты партии «Действие и солидарность» О. Цыку, Д. Плынгэу и М. Чобану. 20 января КС рассмотрел этот запрос и объявил закон о функционировании языков неконституционным. Из шести членов КС против проголосовал лишь судья В. Цуркан.

По словам председателя КС Домники Маноле, суд принял такое решение, исходя из того, что «государственный язык Молдовы – румынский, государство признаёт право на сохранение и функционирование русского и других языков в стране, а оспариваемый закон придал бы русскому языку такой же статус, как и румынскому».

Вместе с тем Д. Маноле заметила, что, вынося решение по данному запросу, суд ориентировался и на статистику переписи населения 2014 года.

– Суд использовал эту статистику, потому что он связал свой анализ с правами лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, и принял во внимание их родные языки, а не языки, на которых обычно говорят, – аргументировала глава КС. – Таким образом румынский язык – родной язык для 77,86% населения Республики Молдова, русский – для 9,39%, гагаузский – для 4,08%, украинский – для 3,82%, болгарский язык – для 1,48%.

Поскольку демографическая ситуация не изменилась, по крайней мере с точки зрения многоэтничности, управлению ООН по защите прав человека в РМ непонятно, почему необходимо исключить статус русского языка из соответствующих оспариваемых положений.

ООН – не закон

Врио министра юстиции Фадей Нагачевски отмечает, что 1 июня 2018 года Конституционный суд получил заключение Управления ООН по правам человека в РМ по языковым вопросам, которое не учёл при принятии решения. В этом мнении была сделана ссылка на исторические обстоятельства, которые привели к тому, чтобы граждане РМ, относящиеся к четырём самым многочисленным меньшинствам – болгары, гагаузы, русские и украинцы, – использовали русский язык для общения с большинством, говорящим на госязыке.

«Поскольку демографическая ситуация не изменилась, по крайней мере с точки зрения многоэтничности, Управлению ООН по защите прав человека в РМ непонятно, почему необходимо исключить статус русского языка из соответствующих оспариваемых положений. Нынешний его статус относится к вопросам, обеспечивающим равенство и недискриминационное отношение. Он не ведёт к необоснованному дифференцированному отношению к другим языкам этнических меньшинств, поскольку на русском языке говорят граждане РМ, относящиеся к разным национальностям, в отличие от языков других этнических меньшинств», – говорится в заключении.

Тревожный фактор

В опубликованном заявлении посольство РФ в Молдове отметило, что вердикт КС – тревожный фактор в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве.

«На протяжении десятилетий наряду с государственным языком РМ русский язык выступает неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны – молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. На таком фоне оскорбления радикалов в адрес руководства нашей страны, народа России и русскоязычных граждан РМ выглядят кощунственно и противоестественно. Реакция здоровых молдавских сил на русофобские акты вполне понятна. О последствиях антироссийского шовинизма в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия здесь хорошо помнят», – говорится в сообщении дипмиссии.

Источник проблем

Политолог Корнелиу Чуря считает, что КС на стороне правых политических сил, его аргументы неоправданны, а его противоречивое решение создаст проблемы президенту Санду.

Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что решение КС возмутило многих граждан в районах страны, которые готовы выйти на протесты.

В свою очередь вице-спикер парламента Влад Батрынча на брифинге для прессы заявил, что фракция Партии социалистов повторно зарегистрирует законодательную инициативу о функционировании языков на территории Молдовы.

Анастасия Погодина