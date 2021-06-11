Статистика: в Молдове за год было куплено более 45 тысяч автомобилей

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Несмотря на финансовые сложности, с которыми многие столкнулись в период пандемии COVID-19, автомобильный рынок в Молдове сохранил востребованность. Так, в течение года в нашей стране было приобретено более 45 тысяч транспортных единиц.

По данным Агентства государственных услуг, всего в Молдове официально зарегистрировано более 1 млн транспортных средств, 320 тысяч или 30% из которых – в муниципии Кишинёв. Год назад в столице было на 11 тысяч автомобилей меньше, передаёт publika.md.

В Бельцах за год было приобретено 2 тысячи транспортных единиц. Всего в северной столице страны зарегистрировано 50 тысяч автомобилей. В Гагаузии – 47 тысяч машин, в Оргееве, Кагуле, Бричанах и Сороках – от 25 до 34 тысяч.

Согласно статистическим данным, больше всего по дорогам страны ездят легковые автомобили – 700 тысяч, затем грузовики – более 200 тысяч. Тракторов около 53 тысяч, мотоциклов – 50 тысяч, а автобусов – 21 тысяча.

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