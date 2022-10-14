Статистика: в молдавских тюрьмах отбывают срок более 40 подростков

0

В тюрьмах РМ срок отбывает 41 несовершеннолетний, пятеро из них осуждены за особо тяжкие преступления. Такие данные опубликовала Национальная администрации пенитенциарных учреждений.

Все несовершеннолетние заключенные – мужского пола. 26 из них были окончательно осуждены, а ещё 15 находятся в ожидании приговора (статус предварительно заключённых), передаёт ipn.md.

Согласно закону, несовершеннолетние могут содержаться под стражей в системе пенитенциарной администрации, начиная с 14 лет, а по достижении 18 лет они могут отбывать наказание в тюрьме для несовершеннолетних на основании решения суда до достижения 23 лет.

Самый малый возраст среди несовершеннолетних заключённых, которые в настоящее время отбывают наказание, составляет 15 лет (шесть заключённых). Несовершеннолетние, получившие приговоры, отбывают наказание в тюрьме в Гоянах. Пять несовершеннолетних осуждены за особо тяжкие преступления. А остальные – за тяжкие и менее серьёзные преступления.

Рецидив среди 26 несовершеннолетних со статусом осуждённого составляет 42,3%. Впервые в заключении находятся 15 несовершеннолетних, во второй раз – семь несовершеннолетних. Четверо несовершеннолетних находятся под стражей более чем два раза.

При установлении окончательного наказания в случае совершения преступления несовершеннолетним, тюремное заключение для него не может превышать 12 с половиной лет.

В системе пенитенциарной администрации в настоящее время есть три осуждённых с большими сроками отбывания наказания: двое несовершеннолетних приговорены к 12 годам тюремного заключения, а один получил десять с половиной лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.