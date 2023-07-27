Статистика: сколько заработал малый бизнес Молдовы в 2022 году?

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По данным Национального бюро статистики, в 2022 году малые и средние предприятия (МСП) составляли около 99,2% от общего числа предприятий в Республике Молдова (по сравнению с 99,1% в 2021 году).

При этом средняя численность занятых в секторе МСП составила 347,3 тыс. человек, что составляет 65,6% от общей среднесписочной численности работников предприятий (по сравнению с 64,2% в 2021 г.), а выручка от продаж составила 274,8 млрд леев или 44,9% выручки от продаж в целом по экономике (по сравнению с 46,1% в 2021 году).

В 2022 г. выручка от продаж в среднем на одно предприятие составила 4,4 млн леев, что на 658,3 тыс. леев (или 17,5%) больше, чем в 2021 г.. При этом выручка МСП в среднем на одного работника составила 791,3 тыс. леев, что на 133,5 тыс. леев (или на 20,3%) больше, чем в 2021 году. Среднесписочная численность работающих на одно предприятие в 2022 и 2021 годах составила 6 человек, пишет mybusiness.md.

В то же время, в 2022 году большинство МСП осуществляло свою деятельность в сфере торговли, это 21,1 тыс. предприятий, или 34,0% всех МСП. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве действовало 5,4 тыс. МСП или 8,8% от общего числа, в обрабатывающей промышленности действовало 5,1 тыс. МСП или 8,0% от всех зарегистрированных.

Сумма прибыли до налогообложения, полученная МСП в 2022 г., составила 27 088,8 млн леев, что на 2 391,7 млн ​​леев (или 9,7%) больше, чем в 2021 г.

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