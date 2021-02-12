Статистика: сколько киосков и рекламных панно было убрано с улиц Кишинёва

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В 2019 году – 353 киоска и 457 рекламных панно, в 2020 году – 598 киосков и 1 428 рекламных панно было убрано с улиц столицы.

Такую статистику представил генеральный примар муниципия Ион Чебан, подчеркнувший, что эти объекты незаконно находились на улицах города, захламляя и уродуя его.

На каждом углу были киоски с сигаретами и незаконно реализуемым алкоголем. К сожалению, в городе есть сотни подобных ларьков. Нам предстоит ещё много работы, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

При этом он отметил, что для тех, кто предоставляет такие услуги, как пошив одежды, ремонт обуви и изготовление ключей, будет создана специальная программа. Примария не распоряжалась об эвакуации этих киосков, несмотря на то, что они были перемещены.

В 2020 году лидером по числу демонтированных единиц стал сектор Центр – 231 киоск и 432 рекламных панно. На Ботанике было убрано 80 киосков, на Чеканах – 70, на Рышкановке – 76, на Буюканах – 141. Что касается рекламных панно, то в 2020 году на Ботанике было эвакуировано 257 единиц, на Чеканах – 337, на Буюканах – 65, на Рышкановке – 337.

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