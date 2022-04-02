Статистика: почти половину своих доходов жители Молдовы тратят на продукты питания

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Располагаемый доход населения в 2021 году составил 3 510,1 лея в среднем на одного человека в месяц. Половина (50,8%) приходится на заработок. Потребительские расходы составили 3039,5 лея. Большая часть денег (41,9%) пошла на продукты питания, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Средний доход увеличился на 13,4% по сравнению с предыдущим годом. С поправкой на среднегодовой индекс потребительских цен доход увеличился на 7,8%. Следующим после заработной платы источником дохода являются социальные выплаты, которые в среднем составляют 18,5% располагаемого дохода населения. Самостоятельная деятельность способствовала формированию доходов с долей 15,5%. Доход от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности составляет 8,1% от самозанятости, передает ipn.md.

Значительным источником бюджета молдавских семей остаются денежные переводы из-за пределов страны. Они составляют в среднем 12,5%, но ниже на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2020 годом. В сёлах люди больше зависят от переводов из-за рубежа, чем в городах – их доля составляет 15,4%.

Потребительские расходы в 2021 году были на 8,9% выше, чем в предыдущем году. В реальном выражении с поправкой на индекс потребительских цен рост составляет 3,6%. После потребления продуктов питания основные расходы семей приходились на жильё, воду, электроэнергию и газ – 15,2%, одежду и обувь – 9,1%. Остальные расходы были направлены на оплату транспортных услуг (6,5%), мебель, обустройство и содержание жилья (5,7%), здравоохранение (5,7%).

Потребительские расходы семей в городах в 1,5 раза превышают расходы населения в сёлах. Расходы также сильно зависят от размера семьи. Если в семьях, состоящих из одного человека, среднемесячные расходы составили 3968,2 лея, то в семьях, состоящих из 5 и более человек, расходы в 1,9 раза ниже (2054,4 лея). Такая же ситуация наблюдается и в семьях с детьми: с одним ребёнком на иждивении тратится в среднем на одного человека в 1,5 раза больше, чем с 3 и более детьми.

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