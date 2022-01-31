Статистика: от чего чаще всего умирают молдаване

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По данным Национального бюро статистики, болезни системы кровообращения находятся на первом месте в рейтинге смертности в 2020 году.

Согласно приведённым данным, в 2020 году умерло 40 656 граждан Молдовы. Из них – 21 421 мужчина и 19 235 женщин. Большинство умерших — люди старше 60 лет. Показатель смертности в сельской местности был выше, чем в городах, пишет diez.md.

Среди причин смерти в 2020 году преобладали болезни системы кровообращения, опухоли, болезни органов пищеварения, циррозы печени, а также несчастные случаи, отравления, травмы.

Болезни системы кровообращения – 22 872;

Опухоли – 5 974;

Злокачественные опухоли – 5942;

Заболевания органов пищеварения – 3 115;

Циррозы печени – 2245;

Несчастные случаи, отравления и травмы – 1 951;

Острый инфаркт миокарда – 1 748;

Атеросклероз – 1731;

Болезни органов дыхания – 1 638;

Острая пневмония – 1018;

Бронхит, эмфизема лёгких, бронхиальная астма – 537;

Травмы – 487;

Эндокринные заболевания, проблемы обмена веществ – 474;

Сахарный диабет – 467;

Последствия ДТП – 289;

Инфекционные болезни – 288;

Агрессия – 137;

Алкогольный цирроз – 131;

Врождённые пороки развития, деформации и хромосомные аномалии – 128;

Психические расстройства – 122;

Туберкулёз – 120;

Хронический алкоголизм – 117;

Патологии перинатального периода – 114;

Алкогольный психоз – 43;

Отравления алкоголем – 38;

Беременность, роды – 5;

Кишечные инфекции – 1.

Среди граждан в возрасте от 20 до 34 лет основными причинами смерти в 2020 году стали несчастные случаи, отравления, травмы, за которыми следуют заболевания системы кровообращения.

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