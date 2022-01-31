Статистика: от чего чаще всего умирают молдаване

По данным Национального бюро статистики, болезни системы кровообращения находятся на первом месте в рейтинге смертности в 2020 году.
Согласно приведённым данным, в 2020 году умерло 40 656 граждан Молдовы. Из них – 21 421 мужчина и 19 235 женщин. Большинство умерших — люди старше 60 лет. Показатель смертности в сельской местности был выше, чем в городах, пишет diez.md.
Среди причин смерти в 2020 году преобладали болезни системы кровообращения, опухоли, болезни органов пищеварения, циррозы печени, а также несчастные случаи, отравления, травмы.
- Болезни системы кровообращения – 22 872;
- Опухоли – 5 974;
- Злокачественные опухоли – 5942;
- Заболевания органов пищеварения – 3 115;
- Циррозы печени – 2245;
- Несчастные случаи, отравления и травмы – 1 951;
- Острый инфаркт миокарда – 1 748;
- Атеросклероз – 1731;
- Болезни органов дыхания – 1 638;
- Острая пневмония – 1018;
- Бронхит, эмфизема лёгких, бронхиальная астма – 537;
- Травмы – 487;
- Эндокринные заболевания, проблемы обмена веществ – 474;
- Сахарный диабет – 467;
- Последствия ДТП – 289;
- Инфекционные болезни – 288;
- Агрессия – 137;
- Алкогольный цирроз – 131;
- Врождённые пороки развития, деформации и хромосомные аномалии – 128;
- Психические расстройства – 122;
- Туберкулёз – 120;
- Хронический алкоголизм – 117;
- Патологии перинатального периода – 114;
- Алкогольный психоз – 43;
- Отравления алкоголем – 38;
- Беременность, роды – 5;
- Кишечные инфекции – 1.
Среди граждан в возрасте от 20 до 34 лет основными причинами смерти в 2020 году стали несчастные случаи, отравления, травмы, за которыми следуют заболевания системы кровообращения.
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