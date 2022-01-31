Статистика: от чего чаще всего умирают молдаване

Статистика: от чего чаще всего умирают молдаване

По данным Национального бюро статистики, болезни системы кровообращения находятся на первом месте в рейтинге смертности в 2020 году.

Согласно приведённым данным, в 2020 году умерло 40 656 граждан Молдовы. Из них – 21 421 мужчина и 19 235 женщин. Большинство умерших — люди старше 60 лет. Показатель смертности в сельской местности был выше, чем в городах, пишет diez.md.

Среди причин смерти в 2020 году преобладали болезни системы кровообращения, опухоли, болезни органов пищеварения, циррозы печени, а также несчастные случаи, отравления, травмы.

  • Болезни системы кровообращения – 22 872;
  • Опухоли – 5 974;
  • Злокачественные опухоли – 5942;
  • Заболевания органов пищеварения – 3 115;
  • Циррозы печени – 2245;
  • Несчастные случаи, отравления и травмы – 1 951;
  • Острый инфаркт миокарда – 1 748;
  • Атеросклероз – 1731;
  • Болезни органов дыхания – 1 638;
  • Острая пневмония – 1018;
  • Бронхит, эмфизема лёгких, бронхиальная астма – 537;
  • Травмы – 487;
  • Эндокринные заболевания, проблемы обмена веществ – 474;
  • Сахарный диабет – 467;
  • Последствия ДТП – 289;
  • Инфекционные болезни – 288;
  • Агрессия – 137;
  • Алкогольный цирроз – 131;
  • Врождённые пороки развития, деформации и хромосомные аномалии – 128;
  • Психические расстройства – 122;
  • Туберкулёз – 120;
  • Хронический алкоголизм – 117;
  • Патологии перинатального периода – 114;
  • Алкогольный психоз – 43;
  • Отравления алкоголем – 38;
  • Беременность, роды – 5;
  • Кишечные инфекции – 1.

Среди граждан в возрасте от 20 до 34 лет основными причинами смерти в 2020 году стали несчастные случаи, отравления, травмы, за которыми следуют заболевания системы кровообращения.

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