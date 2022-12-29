Статистика: детей в Молдове всё чаще отдают в частные школы

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В начале 2022-2023 учебного года на начальное и общее среднее образование было зачислено 334,5 тыс. учащихся, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим учебным годом. Наблюдается снижение числа учащихся в государственных учреждениях на 0,8% и увеличение количества поступивших в частные учебные заведения на 4,3%.

По данным Национального бюро статистики, доля детей, обучающихся в первом классе, составила 96%. В рамках начального образования действует 1,2 тыс. классов с расширенным графиком, посещаемых около 33 тыс. учащимися. 532 ребёнка проходят специальное образование, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году.

Из общего числа в 334,5 тыс. учащихся начальной и средней школы более 80% обучаются на государственном языке, 19% – на русском языке и 0,1% – на английском. В 2022-2023 учебном году в иерархии изучаемых студентами иностранных языков самым востребованным оставался английский язык. Его выбрали 75% от общего числа учащихся.

В 2022 году гимназический цикл окончили 31,5 тыс. учащихся, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. В то же время лицейский цикл окончили 11,6 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем в 2021 году. Доля выпускников, получивших степень бакалавра, составила около 90% или на 2,3 п. п. меньше по сравнению с 2021 годом.

В то же время количество преподавателей и руководителей начального образования и общего среднего образования в 2022-2023 учебном году составляет 26,3 тыс. человек, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем учебном году. В соответствии с распределением учителей и руководителей по возрастным группам значительной части из них 50-59 лет (26,7%), показатель, сохранившийся практически на уровне 2021-2022 учебного года. Доля учителей и руководителей в возрасте до 30 лет снизилась на 0,7 п. п. Женщины-учителя составляют 87% от общего числа, доля женщин-руководителей оценивается примерно в 93%. Более половины преподавателей и руководителей учебных заведений имеют педагогической стаж 20 лет и больше (57,3%).

В 2022-2023 учебном году действовало более 1,2 тыс. общеобразовательных начальных и средних учебных заведений или на 13 учреждений меньше, чем в предыдущем году. Из общего числа учебных заведений, 98,1% принадлежат государственному сектору, а 74,3% всех учреждений работают в сельской местности, передаёт ipn.md.

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