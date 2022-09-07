Статистика: более 68% населения Молдовы проживает в частных домах

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В Молдове официально жильё снимают 4% населения, причем чаще эти случаи встречаются в городской среде. В сельской местности у 99,6% жителей есть собственные дома или квартиры и только 0,4% их арендуют. Об этом свидетельствуют данные исследования “Аспекты уровня жизни населения Республики Молдова в 2021 году”, разработанного Национальным бюро статистики.

Самым распространенным жильём в Молдове по-прежнему остаются частные дома: в них живут 68,2% населения. Эта пропорция в основном определяется сельской средой, где в частных домах проживает 96,5% семей, передаёт agrotv.md.

В городской среде 70,5% семей проживают в квартирах и 24,9% – в частных домах. Что касается количества комнат, установлено, что 68,1% семей проживают в жилищах, состоящих из 2-3 комнат, а 23,5% – в 4 и более комнатах.

В городах особой популярностью пользуются 2-комнатные квартиры – 42% по сравнению с 22,5% в сельской местности, где преобладают многокомнатные жилища. Таким образом, из общего числа семей, владеющих домами с 4 и более комнатами, около 83% приходится на сельскую местность.

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