Старыш: В центре нашего внимания – человек. В центре внимания правых – МВФ (ВИДЕО)

0

Приход к власти правых всегда заканчивается сокращением социальных расходов и закрытием важных социальных учреждений – школ, больниц, детских садов и так далее. Это происходит потому, что данные силы решают экономические вопросы по “шпаргалкам” МВФ, а у МВФ она одна – сократить соцрасходы. Именно поэтому экономить начинают на пенсионерах, детях, школьниках, отметил на встрече с молдавскими гражданами в Москве кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.

Он подчеркнул, что, в отличие от правых, у левых в центре внимания – человек, его проблемы и заботы.

– У них – МВФ в центре внимания. У них – цифры, у нас – люди, – сказал он.

Старыш также подчеркнул, что, каждый раз, когда правые приходят к власти, они начинают делить людей на “хороших” и “плохих”, “своих” и “чужих”.

– Гагаузы для них недолюди, приднестровцам можно запретить голосовать, и это делали нынешние кандидаты ПДС, устраивали потасовки. Как можно гражданину РМ запретить голосовать? Что за гетто вы устраиваете? “Вы голосуете неправильно”. Мы голосуем по совести, мы голосуем, как хотим, и единственным основанием голосовать или не голосовать является наличие молдавского паспорта, и вы не имеете права нам препятствовать! – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.