Старыш: Смысл государства в том, чтобы сделать каждого гражданина счастливым (ВИДЕО)

Кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов обратился к участникам митинга с проникновенной речью.

Моим родительским домом была маленькая бывшая сельская школа. На кухне висела табличка “Учительская”. Мой отец построил новую школу в этом селе, долгое время работал в ней директором, а когда стал пожилым человеком – работал учителем труда, библиотекарем, не мог без этого жить, без школы. Когда он скончался, было бы нормальным, чтобы село простилось с ним в школе, которую он построил своими руками. Но школа уже была закрыта и не работала несколько лет. Я вспоминаю, какие у него были натруженные крестьянские руки, такие как у моей мамы, старейшего практикующего семейного врача, которую от работы отвадила только пандемия, её не пустили в Центр семейных врачей, ей 84 года. Всю жизнь эти люди работают для каждого из нас, для нашей страны. Люди заслуживают прежде всего благодарности и уважения, каждый человек, каждая женщина, которая решается привести в этот мир ребенка, каждая пара, которая соединяет себя узами брака, каждый гражданин, который принимает решение остаться здесь и каждый, кто принимает решение уехать, чтобы помогать оставшимся, чтобы потом вернуться. Каждый человек заслуживает благодарности и уважения. В чем смысл государства? В том, чтобы реализовать какие-то социальные теории, бесконечно с кем-то против кого-то бороться? Смысл государства в том, чтобы сделать каждого гражданина счастливым. Счастье – вот что определяет гражданина в стране. Такую страну, такое государство можем построить только мы с вами. Люди, которые отобрали у моего отца право на последний звонок, никогда не сделают людей счастливыми. Только мы можем построить такое государство, в центре которого будет человек, в котором “человек” прозвучит действительно гордо. Только мы можем построить такое государство, в котором каждый гражданин скажет: “Я люблю Молдову, потому что Молдова любит меня!”, – сказал Константин Старыш.