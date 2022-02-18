Старыш: Продажа Республиканского стадиона – приказ западных партнёров, и ПДС безропотно выполняет его (ВИДЕО)

Старыш: Продажа Республиканского стадиона – приказ западных партнёров, и ПДС безропотно выполняет его (ВИДЕО)

Все знают, что граждане Молдовы категорически против продажи участка бывшего Республиканского стадиона американскому посольству, но власть получила приказ продать эту землю, и выполняет его. Об этом на пикете у стен правительства заявил депутат БКС Константин Старыш. 

– Этот случай показывает, что эта власть не подчиняется молдавскому народу, пусть он её и избрал. Эта власть выполнит любой приказ. Я не знаю, что будет следующим. Вдруг какой-нибудь отдел какого-нибудь западного посольства захочет разместиться в Кафедральном соборе, и этому посольству отдадут его. Вдруг эта власть получит приказ начать продажу земли нашей бесценной черноземной земли иностранцам, и эта власть выполнит приказ. Вдруг завтра ей дадут приказ участвовать в какой-нибудь военной авантюре, и эта власть выполнит приказ, – заявил Старыш.

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