Старыш: Правые экономят на людях, чтобы отчитываться перед организациями, дающими им кредиты и гранты (ВИДЕО)

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Об угрозах в адрес молдавской государственности и о том, чем для каждого человека может обернуться приход к власти правых партий, на встрече с жителями Фалешт говорил кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.

– Украинизация молдавской политики через Бухарест уже идёт полным ходом. Угрозы есть для каждого человека, потому что правые – это всегда сокращение социальных расходов. Они экономят на людях, чтобы отчитываться перед международными финансовыми организациями, от которых получают гранты и кредиты, которые люди никогда не чувствуют на себе, – отметил Старыш.

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