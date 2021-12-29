Старыш: Отказ властей от диалога с Тирасполем не соответствует коренным интересам молдавского общества (ВИДЕО)

Альтернативы диалогу нет. Если не разговаривать, то ничего и не решится. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил депутат БКС Константин Старыш. Он назвал “удивительным” то, что нынешние власти страны “отталкивают протянутую руку и отказываются садиться за стол переговоров”, тем более что такая готовность со стороны Тирасполя есть.

– Не может быть никакого решения вне прямого диалога между двумя сторонами конфликта. И в школе так, и на уровне государства так, и на уровне международного сообщества. Альтернативы не существует. Можно позвать людей, которые усадят тебя за стол переговоров и будут наблюдать. Но договариваться надо напрямую. И вот сегодня, когда есть готовность Тирасполя к диалогу, мы почему-то этот призыв игнорируем. Это выглядит как минимум странно, а как максимум не соответствует коренным интересам молдавского общества и молдавского государства. Мы призываем руководство РМ, пересмотреть свою позицию, сесть за стол переговоров и начать этот диалог. Это тот самый случай, когда мы готовы помочь, – сказал Старыш.