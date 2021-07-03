Старыш: Нужно начать процесс объединения ПКРМ и ПСРМ в одну мощную социальную партию (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов считает, что данное формирование должно будет защищать основополагающие принципы – независимость, суверенитет, нейтралитет, социальные и гражданские права каждого жителя страны. Кроме того, Константин Старыш подчеркнул, что Блок коммунистов и социалистов сформирует единую фракцию в парламенте – большую и сильную. Заявления были сделаны на встрече с жителями Рышкан.

– Мы сегодня всерьез рассуждаем, размышляем и разговариваем о том, чтобы начать процесс объединения партий в одну мощную социальную партию, которая будет защищать наши основополагающие принципы – независимость, суверенитет, нейтралитет РМ, социальные и гражданские права каждого. Я думаю, что в ближайший год мы эту партию создадим, чтобы больше ни у кого не было вопросов, за кого голосовать и кого поддерживать, – сказал он.

Старыш добавил, что Блок коммунистов и социалистов останется единой командой и в парламенте.

– Мы приняли принципиальное решение сохранить единую фракцию в новом парламенте. Мы не будем расходиться. Нельзя разочаровывать людей. Люди будут голосовать за единую команду, за блок, значит он должен быть единой фракцией в парламенте – большой и сильной, – подытожил он.

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