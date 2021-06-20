Старыш: Настоящие патриоты в час опасности находят силы объединиться, и мы это сделали! (ВИДЕО)

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Настоящие политики и патриоты отличаются от других тем, что в час опасности они находят силы преодолеть все разногласия, сделать шаг навстречу друг другу и объединить усилия для спасения нашей Родины, заявил на встрече с молдавскими гражданами в Москве кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.

– Мы это сделали! Сегодня все понимают, что это патриотическая и профессиональная сила. По большому счёту, это возрождение той самой команды профессионалов, которая с 2001 по 2009 годы успешно управляла Республикой Молдова и решала её многочисленные проблемы. Игорь Николаевич Додон был очень сильным министром экономики и первым вице-премьером, Зинаида Петровна Гречаный – очень сильным премьер-министром, а Владимир Николаевич Воронин был президентом, о котором до сих пор вспоминают хорошо, а период, о котором мы говорим, называют лучшим в истории независимой Молдовы, – сказал он.

Старыш также отметил, что сегодня стоит вопрос о том, быть или не быть нашему государству после 11 июля. Коммунисты и социалисты объединились, чтобы противостоять нападкам и защитить государственность и суверенитет РМ, подчеркнул он.

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