Старыш: Молдавский народ не сдаст демократию. Защита демократии сегодня равна защите государства (ВИДЕО)

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Власть ПДС – это власть нищеты, лжи и бесправия. Чем дальше, тем больше понятно, что это ещё и власть диктаторская, власть идеологических запретов, ограничений, политического давления на оппонентов, готовая расправляться с ними при помощи всех карательных инструментов государства, уничтожать инакомыслящих. Об этом на акции протеста перед президентурой говорил депутат БКС Константин Старыш.

– Каждый человек в нашей стране понимает, что чуть ли не единственным завоеванием нашего общества за 30 лет были вот эти самые гражданские свободы, свободы выбора, свобода слова, свобода свободного выражения собственного мнения. Сегодня у нас это всё пытаются отобрать. Молдавский народ не сдаст демократию. Сегодня защита демократии равна защите государства. Без демократии, без того, чтобы мы говорили «да» Республике Молдова как независимому государству, ей не быть, они её очень быстро сдадут, продадут. Только мы можем её защитить как независимое государство. Поэтому борьба против этой власти равна борьбе за демократию и за наше независимое государство, – отметил он.

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