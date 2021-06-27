Старыш: Коммунисты и социалисты будут вместе в парламенте. Мы не подведём граждан! (ВИДЕО)

0

Создание Блока коммунистов и социалистов – это попытка возродить успешную команду управленцев, которая развивала Молдову в 2001-2009 годах. “Это было единственное время, за которое не стыдно, когда была истреблена преступность, когда мы покончили с позорной практикой задержек зарплат и пенсий, а также с их выплатой галошами, макаронами и гречкой, со страшной практикой веерных отключений электроэнергии. Мы начали развивать экономику, получили большие инвестиции, заставили всех наших соседей, весь мир считаться с нами и с нашими национальными интересами, уважать нас”, – заявил на встрече с жителями Каушан кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.

Он отметил, что сейчас же нам фактически запрещают иметь национальные интересы.

– Когда министр иностранных дел Румынии обсуждает с министром иностранных дел Украины вопрос о признании молдавского языка несуществующим на Украине, всегда хочется сказать: “Слушайте, а вы у нас спросите для начала, как мы к этому относимся”. Даже не считают нужным с нами об этом общаться. Это стыдно и позорно, – сказал кандидат.

Старыш также подчеркнул, что Владимир Воронин и Игорь Додон проявили мудрость, здравомыслие и политическую зрелость, когда договорились объединиться. Он также опроверг слухи оппонентов о том, что в парламенте коммунисты и социалисты “разбегутся”.

– Мы в парламенте будем вместе. Мы объединились, чтобы победить, потому что Молдову нужно реально спасать. Молдова сама себя не спасёт, мы надеемся на вашу поддержку. Дайте нам власть, и мы вас не подведём! – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.