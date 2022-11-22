Стартовали работы по восстановлению культурно-природного заповедника “Старый Оргеев”

Стартовали работы по восстановлению культурно-природного заповедника “Старый Оргеев”

Работы по восстановлению культурно-природного заповедника «Старый Оргеев» выполняются при финансовой поддержке Национального фонда регионального и местного развития. За выполнение проекта отвечает Агентство регионального развития «Центр».

Работы начались со строительства многофункционального конференц-зала, офисов и складов. Также запланировано обустройство доступа к достопримечательностям заповедника посетителей с особыми потребностями. Запланированы укрепление средневековой бани, работы по реконструкции оборонительной стены и средневековой системы укреплений с выставочными залами, пишет moldpres.md.

Договор подряда предусматривает выполнение работ в течение 14 месяцев. Стоимость проекта — около 27 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Плять, а как “многофункциональный конференц-зал” и особенно “офисы” относятся к заповеднику? Или это потому, что “экономический агент” взялся за эту реконструкцию, чтобы пропихнуть свой строительный проект? Да еще на территории какой-нибудь зеленой зоны?

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md