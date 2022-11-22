Стартовали работы по восстановлению культурно-природного заповедника “Старый Оргеев”

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Работы по восстановлению культурно-природного заповедника «Старый Оргеев» выполняются при финансовой поддержке Национального фонда регионального и местного развития. За выполнение проекта отвечает Агентство регионального развития «Центр».

Работы начались со строительства многофункционального конференц-зала, офисов и складов. Также запланировано обустройство доступа к достопримечательностям заповедника посетителей с особыми потребностями. Запланированы укрепление средневековой бани, работы по реконструкции оборонительной стены и средневековой системы укреплений с выставочными залами, пишет moldpres.md.

Договор подряда предусматривает выполнение работ в течение 14 месяцев. Стоимость проекта — около 27 млн леев.

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