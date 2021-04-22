Стартовали работы по асфальтированию улицы Ион Крянгэ

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На улице Ион Крянгэ в столичном секторе Буюканы начались работы по укладке основного асфальтового слоя.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, работы по асфальтированию стартовали с кольцевой развязки Piața Unirii Principatelor возле бывшего кинотеатра «Флакэра». В ближайшие дни работы по укладке связующего слоя продвинутся к улице В. Белинского.

На следующем этапе будет выполнено выравнивание 114 решёток ливневой канализации. Кроме того, будут установлены ещё 70 дополнительных решёток, – уточнил Чебан.

Напомним, ремонт улицы Ион Крянгэ начался в ноябре прошлого года. Недавно здесь были проведены работы по укладке канализационных сетей.

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