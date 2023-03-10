Стартовала регистрация работодателей для участия в профессиональных стажировках для безработных

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Национальное агентство занятости объявило о начале процесса регистрации работодателей, готовых принять участие в профессиональных стажировках для безработных в этом году.

По данным агентства, профессиональная стажировка имеет продолжительность до четырех месяцев для безработных без стажа работы по профессии и для тех, кто не работал по профессии в течение последних двух лет. Стажировка направлена ​​на приобретение практических навыков работы и осуществляется на основании договора, заключенного между работодателем, безработным и Агентством.

Так, безработным, прошедшим профессиональную практику, выплачивается необлагаемая налогом ежемесячная стипендия в размере 35% от среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год. В то же время работодатели-участники на протяжении всей стажировки получают ежемесячную субсидию в размере 30% от среднемесячной заработной платы в экономике за предыдущий год на каждого безработного стажера.

Для участия в мероприятии профессиональной стажировки работодатели должны заполнить декларацию о выполнении условий предоставления субсидии, связанной с профессиональной практикой, и представить в территориальное подразделение по трудоустройству уведомление о готовности к участию в этом мероприятии, передает moldpres.md.

Для получения дополнительной информации хозяйствующие субъекты могут обратиться в территориальное подразделение по трудоустройству (https://anofm.md/ro/subdiviziuni), где они работают, или позвонить в колл-центр Агентства – 0 8000 1000.

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