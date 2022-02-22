Стартовала операция по безопасности пешеходов на дорогах

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Генеральный инспекторат полиции объявил о начале операции «Пешеходы в безопасности».

Как уточнили в ведомстве, операция будет проходить ежедневно с 7:30 до 8:30. Всего на национальном уровне будет регулироваться движение более чем на 660 пешеходных переходах, а в столице – на 100, пишет moldpres.md.

По статистике, в прошлом году произошло 868 ДТП с участием пешеходов. В результате 88 человек погибли и 806 получили травмы.

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