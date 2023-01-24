0

В Молдове в понедельник стартовала Неделя профилактики рака шейки матки. Мероприятие проводится в нашей стране 11-й год подряд.

Девиз Недели профилактики рака шейки матки в Молдове в 2023 году: «Будьте здоровы. Сделайте цитологическое исследование! Сделайте прививку от ВПЧ!» Две эти меры — цитологическое исследование и вакцинация — могут полностью предотвратить заболевание.

В Молдове как вакцинация против ВПЧ (вирус папиломы человека), так и цитологическое исследование являются бесплатными. Всем женщинам в возрасте от 25 до 61 года, как застрахованным, так и нет, настоятельно рекомендуется обратиться к семейному врачу и пройти профилактическое цитологическое исследование, которое проводится раз в три года. Родителей также призывают иммунизировать девочек, начиная с 10-летнего возраста, против инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека, которая является основной причиной этого типа рака.

По данным Минздрава, ежегодно от этого заболевания умирает около 150 женщин. Наиболее подвержены заболеванию молодые женщины в возрасте 35-45 лет. В то же время отмечаются положительные тенденции раннего выявления случаев рака шейки матки, которые успешно лечатся, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.