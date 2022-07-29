Стартовала летняя школа волонтёров Кишинёвского молодёжного центра

Стартовала летняя школа волонтёров Кишинёвского молодёжного центра

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что до 2 августа для молодых людей подготовлена разнообразная программа, которая включает в себя мероприятия для сплочения коллектива, личностного развития, проведения с пользой свободного времени и др.

– В рамках летней школы молодые люди получат прекрасные воспоминания, эмоции и опыт, – подчеркнул градоначальник.

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