Стартовала кампания по уборке территорий столичных учебных заведений

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Как рассказал замначальника Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Андрей Павалой на совещании глав муниципальных служб, в рамках акции будет собрана листва, высажены деревья и кустарники.

В то же время представители Ассоциации по управлению зелёными насаждениями заявили, что будут участвовать в расчистке сухих деревьев вокруг столичных учебных заведений.

– Работы по расчистке деревьев в непосредственной близости от школ и детских садов начались накануне учебного года. За последний месяц поступило 136 заявок на санитарную обработку и вырубку деревьев возле учебных заведений. Уже обработано 60 мест. Вырубленные деревья будут заменены другими в рамках посадочной кампании, — говорится в сообщении ассоциации, пишет moldpres.md.

Муниципальные власти призывают граждан, заметивших сухие деревья или ветки, звонить на горячую линию Ассоциации по управлению зелёными насаждениями по номеру телефона: 067 88 07 00.

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