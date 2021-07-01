Стартовала кампания по предупреждению пожаров во время сбора урожая (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил кампанию по предотвращению пожаров в аграрном секторе. Профилактические мероприятия пройдут в фермерских хозяйствах по всей стране.

В период кампании спасатели расскажут о нормах противопожарной защиты во время уборки урожая и помогут оценить техническое состояние комбайнов.

Сельхозпроизводителям напоминают, что уборка урожая должна проводиться путём разделения обрабатываемых зон на участки по 30 га. Заправка техники горюче-смазочными материалами должна осуществляться в специально оборудованных местах. Курение и разведение огня для уничтожения растительности на сельскохозяйственных угодьях строго запрещены.

Противопожарная кампания ГИЧС в период уборки урожая проводится ежегодно.

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