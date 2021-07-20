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В стране стартовала дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра. Первое тестирование, по молдавскому языку и литературе, прошли 214 выпускников лицеев.

Сегодня прошёл экзамен по языку обучения, который сдавали 545 кандидатов. В тестировании по иностранному языку 21 июля примут участие 1 138 выпускников. В четвертом экзамене, назначенном на 22 июля, – 2 032, они напишут экзамен по профильной дисциплине. 23 июля состоится отборочный экзамен, в котором примут участие 261 кандидат.

Последний тест в рамках дополнительной сессии состоится 26 июля. В этот день трое кандидатов будут сдавать экзамен на своём родном языке.

Тесты будут проверяться с 20 по 26 июля, а результаты будут представлены в центрах бакалавриата 28 июля. Кандидатам будет предоставлено 48 часов для подачи апелляции – 28-29 июля. Окончательные результаты после рассмотрения обращений будут объявлены 2 августа, пишет moldpres.md.

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