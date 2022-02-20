Стартовал второй раунд чемпионата Молдовы по шахматам. Додон пожелал участникам удачи

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В качестве президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон принял сегодня участие в открытии второго раунда чемпионата Республики Молдова по шахматам, проходящего с 19 по 27 февраля в Республиканском клубе шахмат и шашек в Кишинёве. Он пожелал участникам состязания успехов.

В чемпионате принимают участие лучшие шахматисты и шахматистки из Кишинёва, Бельц, Тирасполя, Комрата и Фалешт. В их числе – международные мастера Андрей Маковей, Юлиан Балтаг и Руслан Солтанич, многократная чемпионка Молдовы, международный мастер, гроссмейстер Светлана Петренко и другие.

Победители представят нашу страну на чемпионатах Европы, которые пройдут с 27 марта по 6 апреля в Словении (среди мужчин) и с 20 по 31 августа в Чехии (среди женщин).