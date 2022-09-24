Стартовал сезон продаж винограда сорта «Молдова»

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На юге Молдовы стартовала кампания по сбору винограда позднего сорта «Молдова». Это также и основной экспортный сорт, занимающий в структуре внешних поставок молдавского винограда до 90% (его доля в последние несколько лет ещё и увеличивается, т.к. местные виноградари продолжают выкорчёвывать плантации столового винограда ранних сортов).

Вопреки мрачным прогнозам в связи с засухой, качество продукции в основном укладывается в диапазон оценок от «среднего» до «высокого». Наливу ягод поспособствовали августовские осадки, а дожди в сентябре пока не спровоцировали массовый крекинг (растрескивание). Лопнувшие ягоды, конечно, встречаются, но они удаляются в процессе сортировки. На данный момент единственное нарекание, которое уже не исправить – существенное количество гроздьев небольшого размера (некоторые виноградари попытались сэкономить на удобрениях). На неорошаемых и плохо ухоженных виноградниках размер и гроздьев, и ягод мелкий, но такой продукции не слишком много. Сахаристость ягод на многих плантациях уже составляет 17-18%. Если в конце сентября и в октябре сохранится более-менее благоприятная погода, сахаристость «Молдовы» может достичь 20% и более, что хорошо скажется на сроках хранения этого винограда.

Оптовые цены виноградарей пока не радуют. Они находятся на четырёхлетнем минимуме – в среднем 6,5 леев/кг. Однако стоит уточнить, что пока продажи невелики, первая «Молдова», причём среднего качества, в основном реализуется для внутреннего свежего рынка. Продукция для экспортных партий пока накапливается и сортируется во фруктохранилищах, но поставки начнутся в ближайшие дни, в связи с чем вполне возможно, что закупочные цены на качественный виноград «Молдова» в скором времени подрастут до уровня 2020-2021 гг. – 9-10 леев/кг.

Тем не менее, закупочные цены на виноград урожая-2022 до конца сезона будут находиться под давлением резко возросших расходов на ящик/коробку и транспортную логистику. В структуре затрат на их долю, по предварительным расчётам специалистов, будет приходиться не менее 30-40%.

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