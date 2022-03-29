Стартовал ремонт столичной улицы Тигина, на очереди – улица 31 Августа (ФОТО)

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Сегодня начались работы по ремонту улицы Тигина, предусматривающие восстановление асфальтового покрытия, создание парковочных мест, модернизацию тротуаров и уличного освещения.

Как рассказал Ион Чебан, первый участок дороги, на котором сняты старые асфальт и бордюры, находится между улицами Аврама Янку и Колумна. На прошлой неделе были начаты работы на улице Александру чел Бун, а на следующей неделе они стартуют на улице 31 Августа 1989 года.

– Всего на этих трёх улицах будет отремонтировано 6,7 км дорог и обустроено 78 тыс. м² тротуаров, установлено 288 столбов и 654 осветительных прибора. Также будет заменено 1550 погонных метров сетей ливневой канализации, – перечислил градоначальник.

Все работы выполняются в рамках II пакета проекта «Реабилитация центральных улиц и модернизация общественного освещения в центре муниципия Кишинёв», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Специальным фондом зелёной энергии ЕБРР.

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