Стартовал ремонт сквера на улице Киевской (ФОТО)

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В столичном секторе Рышкановка стартовал ремонт сквера на улице Киевской. Стоимость работ составит 2,3 млн леев. Работы запланированы на три месяца, за их выполнением будет следить претура сектора Рышкановка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, в сквере будут восстановлены тротуары и бордюры, благоустроен газон, отремонтирован фонтан, установлены скамейки и мусорные урны, а также обновлено освещение. Кроме того, будет отремонтирован мост и установлен пандус для людей с ограниченными возможностями.

– Мы хотим, чтобы каждый уголок города нравился нашим жителям, – написал Чебан.

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