Стартовал проект по теплоизоляции столичных учебных заведений

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В 14 учебных заведениях муниципия Кишинёв будут произведены ремонт крыш и стен зданий. Работы являются частью пилотного проекта с общим финансированием в 25 миллионов евро.

Столичная примария подписала сегодня два контракта с двумя строительными компаниями на выполнение работ. Подписанные договоры являются частью проекта “Энергоэффективность и теплоизоляция государственных учреждений в Кишинёве”, пишет moldpres.md.

Фирмы, выигравшие тендер, проведут ремонтные работы в течение одного года.

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