Стартовал капитальный ремонт библиотеки Ломоносова (ФОТО)

Стартовал капитальный ремонт библиотеки Ломоносова (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский. Он отметил, что будет проведён ремонт сразу нескольких залов и реконструирован фасад библиотеки. 

Власти также планируют создать условия для людей с ограниченными возможностями – в частности, организовать для них зону для подъема к библиотеке на колясках.

– На работы по ремонту библиотеки муниципалитетом выделено 1,2 млн. леев. К осени это учреждение преобразится до неузнаваемости, – пообещал Витнянский. 

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