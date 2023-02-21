Старое/новое правительство

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Как прошла процедура назначения кабинета министров от партии власти

Не прошло и недели со дня отставки кабинета министров Натальи Гаврилицы, как в кресло премьер-министра был посажен экс-глава МВД в правительстве Филат-2, генсекретарь ВСБ Молдовы Дорин Речан.

Без долгой раскачки

Согласно законодательству, на формирование кабинета министров и разработку программы деятельности кандидату в премьеры отводится 15 дней, но впервые в истории Молдовы новый кабмин приступил к исполнению своих обязанностей уже через шесть дней. Как «АиФ в Молдове» написал в прошлом номере, консультации с парламентскими фракциями, в частности с оппозицией, не состоялись. Да они, собственно, и не нужны были правящей партии, так как кандидатура премьера была определена заранее.

Люди гадали, кто же войдёт в кабинет министров Дорина Речана, сколько потребуется времени, чтобы сформировать команду профессионалов? Но уже в среду достоверные источники ряда СМИ слили им нужную информацию, а в четверг, накануне заседания парламента, претендент на должность главы молдавской исполнительной власти на своей официальной странице в Фейсбуке разместил фото кабмина, сопроводив следующей репликой: «Вместе с этой командой я пойду завтра в парламент представлять программу правительства и просить вотум доверия».

Как оказалось, в состав кабмина Д. Речана вошли фактически те же лица, которые работали вместе с Натальей Гаврилицей, за исключением четырёх чиновников – вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, министра юстиции Сержиу Литвиненко, министра финансов Дмитрия Будянского, вице-премьер-министра по цифровому развитию Юрия Цуркану.

В состав кабмина Д. Речана вошли фактически те же лица, которые работали вместе с Натальей Гаврилицей, за исключением четырёх чиновников.

Вспомним всех поимённо

Следует отметить, что структура правительства претерпела некоторые изменения: была упразднена отдельная должность вице-премьер-министра по цифровизации. Эти обязанности в дальнейшем будет исполнять вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации. В Молдове появилось новое госведомство – Министерство энергетики.

Таким образом, в правительство Дорина Речана вошли: Нику Попеску, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции; Думитру Алайба, вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации; Олег Серебрян, вице-премьер по реинтеграции; Владимир Боля, вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности; Вероника Сирецану, министр финансов; Алла Немеренко, министр здравоохранения; Анна Ревенко, министр внутренних дел; Лилия Дабижа, министр инфраструктуры и регионального развития; Родика Иорданов, министр окружающей среды; Сержиу Продан, министр культуры; Вероника Михайлов-Морару, министр юстиции; Анатолий Топалэ, министр образования и науки; Анатолий Носатый, министр обороны; Виктор Парликов, министр энергетики; Алексей Бузу, министр труда и социальной защиты.

Правительство трёх приоритетов

Представляя в парламенте программу деятельности, Дорин Речан отметил, что возглавляемое им правительство будет руководствоваться этим документом, основанном «на видении процесса развития президентом Республики Молдова М. Санду и программе партии «Действие и солидарность», адаптированной к реалиям и вызовам, порождённым международной ситуацией».

Выступающим было выделено три приоритета, которые поставило перед собой старое/новое правительство. Первый – обеспечение дисциплины и порядка в государственных учреждениях. «Мы установим чёткие рабочие процедуры и будем требовать их соблюдения, чтобы граждане, пришедшие за услугами, не чувствовали себя обделёнными или проигнорированными. Чтобы они чувствовали, что в учреждениях к ним относятся с достоинством и предоставляют им качественные услуги. Мы наведём порядок во многих учреждениях, где государственными должностями злоупотребляют безответственные или коррумпированные лица. Молдове нужна мобилизованная, энергичная и компетентная административная система», – расшифровал суть первого направления деятельности Д. Речан.

Второй приоритет – экономическое развитие. Для этого планируется наладить интенсивный диалог с теми, кто создаёт рабочие места – с бизнесменами и инвесторами. «Мы упростим бизнес-деятельность и сделаем её более прибыльной, а также будем жёстко пресекать любые попытки некоторых государственных служащих преследовать бизнес.

Постковидный кризис, рост цен, нехватка человеческих ресурсов и война на Украине – всё это ударило по бизнесу в Молдове, от микропредприятий до малого, среднего и крупного бизнеса. Мы можем сделать больше для людей, которые создают добавленную стоимость дома», – заявил оратор.

Третий приоритет заключается в обеспечении мира и стабильности. «В контексте войны на Украине у Молдовы есть уязвимые места, и к ним нужно относиться с особой осторожностью. Сектор безопасности должен быть укреплён, а деятельность тех, кто хочет принести сюда войну, должна быть решительно противопоставлена, согласно закону», – сказал выступавший.

Сразу себя показали

После представления программы кандидату в премьеры стали задавать вопросы, ответы на которые показывают его настрой и намерения. Например, на вопрос о том, сколько ещё в Молдове будет продлеваться режим чрезвычайного положения, Д. Речан ответил: «Мы находимся в чрезвычайной ситуации и аннулируем режим чрезвычайного положения

после того, как риски исчезнут».

Ничего незаконного не увидел новый назначенец в приостановке вещания шести телеканалов. На заданный в этой связи вопрос он заявил: «Новое правительство не будет терпеть нарушений законодательства в области масс-медиа».

На вопрос относительно планов выхода из членства в СНГ он заявил, что Содружество сегодня – неэффективная структура, в которой многие соглашения не работают. «Главная цель нашего правительства – интеграция в Европейский союз. Это соответствует интересам граждан. Что касается СНГ, то очевидно, что часть подписанных соглашений не работает. Нужно будет изучить и денонсировать документы, которые не работают», – таков был ответ.

Пока предложенный кандидат в премьер-министры отвечал на вопросы парламентариев, ещё не получив вотума доверия, пресс-служба администрации президента уже рассылала СМИ приглашение на инаугурацию нового правительства с указанием точного времени. И если задавать вопросы кандидату от правящей партии оппозиции позволили, то лишили права участвовать в публичных обсуждениях. Но блокирование социалистами трибуны не помешало парламентскому большинству проголосовать за вотум доверия правительству Речана.

В тот же день, как и объявила пресс-служба администрации президента, состоялась инаугурация нового кабинета министров, а на следующий день прошло и заседание правительства. Также в пятницу, 16 февраля, Д. Речан представил сотрудникам тех ведомств, где поменялись министры, новых руководителей. Приветствовали такое быстрое вступление в должность главы исполнительной власти и представители зарубежных и европейских структур. Всё происходит стремительно на фоне сделанного президентом в понедельник, 13 февраля, заявления о якобы готовящемся государственном перевороте в Молдове. Доказательств никто даже не посчитал нужным представить.

Судите сами

Абсолютная исключительность

Во время сессии вопросов и ответов Дорина Речана попросили ответить, богатый ли он человек, на что последовал такой вот ответ: «У меня исключительная семья, у меня исключительные родители и тесть с тёщей. У меня исключительные друзья. Я люблю книгу, я не терплю неэффективности и непорядочности».

Что касается имущества, которым владеет Дорин Речан, то, как пишет www.zdg.md, в 2021 году официальные доходы его семьи составили более 6,5 млн леев, 4,8 млн из которых заработала супруга чиновника, занимающая должность вице-председателя правления Moldova-Agroindbank. Вместе со своей семьёй новоизбранный премьер-министр проживает в частном двухэтажном доме в пригороде Кишинёва, в городке Кодру. Рыночная стоимость этой жилой недвижимости, как указано в декларации о доходах, оценивается в 4,5 млн леев. Также у главы кабмина есть вилла в уезде Муреш (Румыния), в нескольких километрах от бальнеологического курорта Совата, которая была приобретена в октябре 2021 года. Её стоимость вместе с участком, на котором она расположена, составляет около 1,2 млн леев. Семья владеет автомобилем марки BMW 2016 года, которую приобрели в 2021 году за €19,25 тыс. А на банковских счетах в Молдове и за рубежом у них накоплено в общей сложности 4 млн леев.

Д. Речан – учредитель трёх компаний, одна из которых управляет двумя ресторанами быстрого питания бренда KFC в РМ. Именно эта компания и принесла большую часть дохода семье Речан.