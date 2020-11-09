Стариков о важности выборов 15 ноября: Речь идёт о возможной потере Молдовой своей государственности (ВИДЕО)

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Второй тур президентских выборов станет рубежом для нашего государства. Об этом в комментарии для российского “Первого канала” заявил известный публицист Николай Стариков.

– По сути, вопрос не о мифической евроинтеграции и расширении сотрудничества с Евразийским союзом, с Россией. Речь идёт о возможной потере Молдовой своей государственности, потому что те силы, которые говорят о евроинтеграции, они все равно внутри себя подразумевают интеграцию внутрь Румынии, – говорит он.

Мнение Старикова разделяет российский политолог Дмитрий Куликов.

– В первом туре за Санду голосовали люди, которые в большинстве своём не живут в Молдове. Это мигранты, находятся в Европе на заработках, и там мы видели большой процент голосования за Санду. Ну, да, понятно, они туда встроены, вот, считают, что и всю страну надо через Румынию встроить, – подчеркнул он.

Полный репортаж можно посмотреть ниже:

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