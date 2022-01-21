Стамате поймали на лжи? Представители Союза адвокатов говорят, что с ними не обсуждали предложенные ПДС поправки

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Председатель Союза адвокатов опровергает информацию о том, что автор поправок в Закон “Об адвокатуре” Олеся Стамате обсудила и согласовала с ними предложенный документ.

– Этот проект не был обсуждён публично, его не согласовали с адвокатами, – сказал Дорин Попеску.

Примечательно, что сама Стамате заявила на заседании профильной парламентской комиссии, что согласовала предложенные поправки с теми, кого они касаются.

В связи со сложившейся ситуацией адвокаты рассматривают возможность продления всеобщей забастовки и после 24 января.

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