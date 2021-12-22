Стамате передумала: критика Венецианской комиссии – не повод аннулировать принятые поправки (ВИДЕО)

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Всего месяц назад председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате заявляла: если Венецианская комиссия не согласится с внесёнными ПДС поправками в Закон “О прокуратуре”, они будут аннулированы. Однако сейчас, когда ВК вынесла свой критический вердикт, Стамате “дала заднюю” и говорит, что об аннулировании речи никогда и не было.

Оба заявления прозвучали на одном и том же телеканале с разницей в чуть более месяца. Так, 11 ноября Стамате говорила об аннулировании, а уже вчера, 21 декабря, отказалась от своих собственных слов.

– Эй, не аннулировать, – заявила Стамате, отметив, что имела в виду не это.

Момент попал на видео:

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