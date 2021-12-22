Стамате недовольна зарплатой министров в 700 евро: Этого очень мало (ВИДЕО)

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Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначением и иммунитету Олеся Стамате считает, что зарплаты в 700 евро министрам недостаточно. По её словам, “риски, давление и стресс” у тех, кто занимает данную должность, гораздо выше.

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– У нас министр получает 700 евро. Это не зарплата министра, – сказала Стамате.

Видео: Factor news

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